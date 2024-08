千趣会が展開する「ベルメゾン」に、毎年大好評の「キャラクターおせち」2025年度版が登場。

おなじみの「すみっコぐらし」や「スヌーピー」のほか、2025年のキャラクターおせちには「ムーミン」もラインナップされます☆

ベルメゾン「スヌーピー/ムーミン/すみっコぐらし」おせち 2025

予約開始日:2024年8月23日(金)

※2024年8月23日(金)〜9月30日(月)までの期間限定で、5%割引が適用されます

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

ベルメゾンが展開する、毎年大好評の「キャラクターおせち」2025年度版の予約販売がスタート!

2025年度版のキャラクターおせちは『PEANUTS』とコラボした一段重のほか、「すみっコぐらし」をモチーフにした三段重、さらに5年ぶりに復活した「ムーミン」のおせちとして二段重が展開されます。

18年間にわたり「キャラクターおせち」を開発し続けている「ベルメゾン」

多彩な食材や見た目の華やかさはもちろん、キャラクターごとにデザインやテイストが異なっており、重箱や風呂敷などの付属品も人気のポイントです。

2025年度版の「キャラクターおせち」は、美味しさはもちろん、キャラクターの世界観を大切にした、食材や重箱、付属品の全てにこだわりが伝わってくる、幅広い世代で楽しめるオリジナルおせちとなっています。

おせち・一段重「スヌーピー」

価格:19,900円(税込)

重箱サイズ:約19.5×19.5×7(高さ)cm

セット内容:冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍お雑煮2袋、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに

「スヌーピー」と和柄の組み合わせがシックな大人向けの豪華おせち!

豪華な食材を盛り込んだ、ワンランク上の大人な味わいの贅沢おせちです。

蟹しんじょと焼餅をトッピングした具沢山な冷凍のお雑煮もいっしょに届きます。

冷凍お雑煮2袋、祝い箸5膳が付属。

おせちだけでなく、お雑煮の準備も済ませられるのもうれしいポイントです☆

「スヌーピー」と「ウッドストック」、そしてかわいらしい手毬が描かれた和柄の重箱に入ったおせちです。

おせち・二段重「ムーミン」

価格:22,900円(税込)

重箱サイズ:約19×16.5×11(高さ)cm

セット内容:冷凍おせち1セット(2人前)、最中スープ2個、小皿2枚、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに・くるみ

5年ぶりに「ムーミン」のおせちが登場!

明るい重箱が目を引く、大人向けのおしゃれで上品なおせちとなっています。

「リトルミイ」と「スナフキン」の練り切りや、オリジナルデザインがプリントされたトマトポタージュの最中スープなど、洋風の食材をふんだんに使用。

付属品には、取り分けに便利な「スナフキン」と「リトルミイ」デザインの小皿も付いてきます。

祝い箸のお花を持った「リトルミイ」もかわいい☆

ビビッドな赤色がかわいらしい六角形の2段の重箱。

おせちで使った後はピクニックのお弁当箱などにもリユースしたくなる、「ムーミン」たちのハッピーなイラストが描かれています。

おせち・三段重「すみっコぐらし」

価格:23,900円(税込)

重箱サイズ:直径約16.5×13.5(高さ)cm

セット内容:冷凍おせち1セット(3人前)、冷凍ケーキ1本、ピックシート1枚、祝い箸5膳、風呂敷1枚(約60cm×60cm)、あいさつ状1枚

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに

パステルピンクの重箱に、「すみっコぐらし」のキャラクターたちが大集合!

「すみっコ」たちのかわいさが詰まったおせちです。

お子さんが喜ぶ食材と「すみっコ」たちのじょうよ饅頭が入った、美味しくてかわいいおせち料理がお正月を彩ります。

ストロベリーケーキに付属したピックで、デコレーションが楽しめるのもポイントです。

さらにお子さんが喜ぶケーキやお重を包める風呂敷なども付属しています。

蓋にも側面にも「すみっコ」たちと「みにっコ」たちが大集合した、丸い形とピンク色がかわいい重箱です。

© 2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

毎年楽しみな「ベルメゾン」の人気キャラクターたちのおせちの2025年版!

「キャラクターおせち2025年度版」は、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて予約受付開始です。

※ 積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります

※ 沖縄全域、離島及び一部地域へは届けられません

※ 別途クール手数料300円(税込)が必要です

※ 商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があります

※ おせちはお重に盛り付けた状態で届きます

※一段ごとに冷蔵庫内(2〜5℃前後)で解凍してください。解凍までの目安は約12〜16時間です

