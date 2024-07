最初の一秒から面白い『&ウルヴァリン』は、オープニングシーンも純然たる娯楽性に満ちている。いきなりテンション全開で始まった冒頭について、詳しく見ていこう。THE RIVERでは、とある演出の真相について、ショーン・レヴィ監督に直接取材も行っている。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。まだ映画を観てない人は読んじゃダメ♡

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL. 『デッドプール&ウルヴァリン』オープニング、『LOGAN/ローガン』ラストの地でイン・シンクの『Bye Bye Bye』

さすがデッドプール、『デッドプール&ウルヴァリン』はいきなりメタ発言と共に開幕する。20世紀フォックスがディズニーに買収されたことや、映画『LOGAN/ローガン』を汚さずにウルヴァリンを再登場させることを語りながら登場する俺ちゃん。彼が訪れているのは、ヒュー・ジャックマンのウルヴァリン最終作(のはずだった)『LOGAN/ローガン』のラストの地であるノースダコタだ。

(C)2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

ジェームズ・マンゴールド監督の『LOGAN/ローガン』は、アメコミ映画に硬派な作風を持ち込んで批評家からも大評判となった名作。舞台はミュータントが絶滅危機にある2029年で、年老いたローガン/ウルヴァリンは、保護したミュータントの少女ローラを連れて旅している。彼らが目指したのは、「エデン」と呼ばれるミュータント安住の地。クライマックスでついに辿り着くと、そこには彼らと同じようなミュータントの子どもたちが隠れて共同生活を送っていた。

そこにローガンたちを狙う捜索隊が現れ、ウルヴァリンは一世一代の死闘を繰り広げる。すでに弱っていたローガンは、彼の凶暴なクローン体であるX-24によって致命傷を負い、ついに息絶える。子どもたちは簡潔な葬儀を行い旅立つと、ローラだけは名残惜しそうにその場に残り、木枝で作った手製の十字架を「X」の形に置き直す……。

なぜ『デッドプール&ウルヴァリン』の冒頭でデッドプールがこの世界線のノースダコタに現れていたのかは、本編の後程明かされることになる。ウリヴァリンは不死身のはずだから、まだ土の中で生きているのではないかと信じるデッドプールは感動作のラストの墓を掘り起こすが、そこにあったのはアダマンチウムの骨格だけが残った亡骸。残念ながら、このローガンは完全に死んでいるようだ。

そこに、タイムラインの乱れを取り締まるTVAのエージェントたちが出現。デッドプールを捕獲しようとするが、やすやすと従う俺ちゃんではない。雪原を舞台とした無双シーンが始まるのだが、そこで起用された楽曲はイン・シンク(*NSYNC)の2000年の大ヒット曲『Bye Bye Bye』だ!



イン・シンクは1990~2000年代に一世を風靡したボーイズグループで、バックストリート・ボーイズと世界的な人気を二分した。ジャスティン・ティンバーレイクもメンバーだ。2002年に解散するが、その後再結成も果たしている。

『Bye Bye Bye』は、恋人と分かれてせいせいした、と歌う別れの歌。映画の中でデッドプールは、死んだローガンか、旧20世紀フォックス時代に別れを告げながら戦っていたのかもしれない。

ちなみに『Bye Bye Bye』は、一度見たらクセになる、跳ねるような振り付けのダンスが有名だ。デッドプールも“完コピ”して踊っていたが、もしかしてあれはライアン・レイノルズが踊っていたのだろうか?『Bye Bye Bye』の大ファンである筆者は韓国でショーン・レヴィ監督に会うと、たまらず聞いてみた。

「ライアンにはたくさんの才能があって、踊りも下手というわけではありません。ただ、『デッドプール&ウルヴァリン』のオープニングのダンスでは、ライアン・レイノルズが持っているスキル以上のことが求められました。

もうすぐ、あのダンサーが誰だったかは世界中に知れ渡ることになると思います。あのオープニングシーンは純粋な喜びに満ちていましたよね。そこには暴力もあり、楽曲もある。僕たちは『ダンスプール』と呼んでいます。あのダンスには高いレベルが要求されました。」

オープニングでは『Bye Bye Bye』がほぼフルでたっぷり使われ、デップーのクールなアクションやダンスと見事に融合。絶妙に懐かしい選曲に、30代以上のファンは思わず身体を揺らしてしまったことだろう。映画をきっかけに、『Bye Bye Bye』がストリーミング・チャートで急浮上するかも?

『デッドプール&ウルヴァリン』は公開中。

