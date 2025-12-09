米モトローラからフォルダブルスマートフォン「motorola razr 60 ultra」が発売された。筆者も実機を試すことができたので、レポートをお送りしよう。 そろそろ“フツー”に飽きてきた？ スマートフォンが登場したばかりの頃は、かつてのケータイの名残もあり、各社がユニークなデザインのモデルを投入していたが、ある程度、ボディのフォームファクターが集約さ