デヴィッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカム夫妻が、末っ子ハーパーさんの13歳の誕生日に貴重な動画を公開した。夫妻は一人娘の成長を振り返る映像を披露するとともに、愛溢れるメッセージを添えた。デヴィッドはハーパーさんを溺愛していることで知られており、誕生日前には娘が13歳になることに対して複雑な気持ちを抱いていると報じられていた。【この記事の動画を見る】デヴィッド・ベッカム(49)とヴィクトリア・ベッカム(50)夫妻の愛娘ハーパーさんが現地時間10日、13歳の誕生日を迎えた。

夫妻はこの日を記念し、ハーパーさんの幼少期から現在に至るまでの貴重な瞬間を集めたモンタージュ動画を、それぞれのInstagramに披露した。映像が始まると、ブルーノ・マーズの楽曲『ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー』がバックに流れ、よちよち歩きをする幼いハーパーさんの姿が現れる。その後、お茶目が表情をする様子やバレエのレッスンをする姿、自転車に乗る練習をするシーンなど、すくすくと成長していく姿が映し出される。さらにハーパーさんが両親や兄達と寄り添ったり、自宅キッチンで料理を手伝う場面、ドレスアップして外出する姿など、10代の女の子へと変化していく様子が描かれていく。投稿でデヴィッドは、誕生日を迎えたハーパーさんに向けて、愛溢れるメッセージをこのように綴った。「僕の可愛い娘へ、13歳の誕生日おめでとう。パパはきみを本当に誇りに思っている。優しくて寛大で、最高に素晴らしい心と笑顔を持つ、美しいレディーに成長した。僕達はみんな、そんなきみが大好きだよ。いつまでも、ありのままの美しいきみでいてくれ。ハーパー・セブン、きみは僕のすべてだ。」一方のヴィクトリアも投稿で、ハーパーさんに愛情たっぷりの祝福メッセージを送った。「誕生日おめでとう、私の親友へ。あなたは優しくて親切で、その笑顔で毎日、私達の心を温めてくれる。あなたは本当に私達のすべてよ。幸せで美しく、才能豊かなレディーに成長したあなたを、とても誇りに思ってる。」これらの動画に、フォロワーからは「誕生日おめでとう!」という祝福メッセージが多数届き、愛らしいハーパーさんの姿に感激するコメントも次々と寄せられた。「とても微笑ましくて健康的。」「彼女は最高に可愛いわね!」「ハーパーは、内面も外面も本当に素晴らしい。」「本当に素敵なトリビュートの動画だと思う。」デヴィッドと妻ヴィクトリアの間には、長男ブルックリン(25)、次男ロメオ(21)、三男クルス(19)、末っ子ハーパーさんの4人の子どもがいる。ブルックリンは妻ニコラ・ペルツと米国に移住し、ロメオは自宅を出て生活している。クルスも音楽活動をするために米ロサンゼルスで生活を始めた。息子達が次々と巣立っていき、現在ベッカム夫妻と暮らしているのはハーパーさんだけだ。デヴィッドは一人娘のハーパーさんを溺愛しており、自身のInstagramでは親子で口づけをしたり、一緒に外出する姿をたびたび公開している。ハーパーさんが10歳の時には、片思いの相手がいることを打ち明けられ、ショックを受けたことを伝えていた。また今月初めには、デヴィッドがまもなく13歳になるハーパーさんについて、男の子とデートを始めるのではないかと心配したり、娘の幼い頃を思い出して感傷的になっていると報じられた。ある情報筋は英誌『Heat』の取材に応じ、「デヴィッドとハーパーは特別な絆で結ばれています。彼はもともと過保護なので、誰かが娘を傷つけるのではと神経質になっているのは明らかです」と語り、こう付け加えていた。「ここ数か月で、ハーパーは本当に変わり始めました。メイクアップをしたり、髪をセットしたり、友人と出かけたり。いつも、母親とファッションや美容についておしゃべりしています。ある意味、デヴィッドは娘がまだ幼かった頃を懐かしんでいるのです。」画像2枚目は『Victoria Beckham Instagram「Can’t wait to celebrate with my friends and family!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)