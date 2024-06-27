40Âå¤µ¤ó¤Î¥À¥µ¸«¤¨¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ï¤³¤¦²þÁ±¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¹¤È´¤±¥Æ¥¯
NG¤¢¤ë¤¢¤ë¡¤³¤Ê¤ì´¶¤òÌÜ»Ø¤·²á¤®¤Æ´é¿§¤¬ÄÀ¤ó¤ÇÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë
À¹¤ê²á¤®¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤ÏNG¤È»×¤¤¹þ¤ß²á¤®¤Æ¤¤¤ë40Âå¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢È¯¿§¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¥á¥¤¥¯¤Ï¹¤È´¤±¤Æ¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
³Î¤«¤Ë¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¾åÈ¾´ü¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³¥¹¥á¤Ï¡¢È¯¿§¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤³¤Ê¤ì´¶¡¢¥â¡¼¥É¤Ã¤Ý¤µ¤ò¡¢¥È¡¼¥ó¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤¯¤¹¤ß¿§¤Ç°õ¾Ý¤Å¤¯¤ë¤È¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÈ©¿§¤ä´é¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î40Âå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¥ê¥Ã¥×¤Ï¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò½Å»ë¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿§¤¬Ç»¤¤¡áÀ¹¤ê²á¤®¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤³¤È¤¬NG²þÁ±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×¤Ç¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤Ë¶á¤¤¥ê¥Ã¥×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢KANEBO¥ë¡¼¥¸¥å¥¹¥¿¥ô¥¡¥¤¥Ö¥é¥ó¥È¡Ê¤É¤Î¿§¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡ý¡ªÉ®¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï02¡¢04¡Ë¤Ê¤É¡¢·ì¿§¥«¥é¡¼¤ÈÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÁª¤Ù¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ó¤À¥Ö¥é¥¦¥ó¤äÇò¤Ã¤Ý¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¿°Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É·Ï¥ê¥Ã¥×¤òÆâÂ¦¤Ë¥×¥é¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥°¥í¥¹¤ò¾å¿°¤Î¾å¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢2024Ç¯¤é¤·¤¤¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¢
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ß¤ä´ÎÈÃ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤«¤é¥Á¡¼¥¯¤ò¥×¥é¥¹½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦40Âå¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¥Ã¥É·Ï¤Î¥Á¡¼¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ß¤ä´ÎÈÃ¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÉâ¤½Ð¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¥ê¥¥Ã¥É¥Á¡¼¥¯¤òÌµÍý¤Ë»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¢Í¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¢Í¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿ºÇ¸å¤Ë¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤Ç¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤ë½¾Íè¤Î¥á¥¤¥¯Ë¡¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ó¤ï¤êÈ¯¿§¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¡¼¥¯¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡ª
2023Ç¯¸åÈ¾¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢È©¤Î¼Á´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤½À¤é¤«¤ÊÈ¯¿§¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ú¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤É¤Î¿§¤òÁª¤ó¤Ç¤âÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢½ë¶ì¤·¤¯¥À¥µ¸«¤¨¤Ê¥Á¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
NG¤¢¤ë¤¢¤ë¢Î©ÂÎ´¶¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ä¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¸Å¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¡ª
È´¤±´¶¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯»Ö¸þ¤¬¤³¤³¿ôÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¥Õ¥Á¤ËÇ»¤¤¥Þ¥Ã¥È¤ÊÄù¤á¿§¤òÅÉ¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇö¤¤¿§¤Ø¤È¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÎ©ÂÎ¥á¥¤¥¯¤äÄ·¤Í¾å¤²¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¸Å½¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤äÂÀ¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¹¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤â¸Å¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È
Îã¤¨¤Ð¡¢KATE¤Î¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Äù¤á¿§¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿È¯¿§Æ±»Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬2024Ç¯¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Ã¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¤¯¤¹¤ó¤ÀÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ò¤Þ¤Ö¤¿¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÅÉ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥á¤ä¥Ñ¡¼¥ë¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅÉ¤Ã¤ÆÎÞÂÞ¤ò¤×¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¡¢È¯¿§¤è¤ê¤Ï¸÷¤Î¤¢¤¿¤êÊý¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±ü¹Ô¤¤ò»Å¹þ¤à¤È¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¸µ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÌÜ¤Î·Á¤Ë±è¤Ã¤ÆÌÜ¤¸¤ê¤À¤±¾¯¤·Ä¹¤á¤Ë°ú¤¯¤ÈÌÜ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î¥¢¥¤¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î10¥Î¡¼¥Ö¥ë¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¡¢¤Ê¤¸¤ß¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥«¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ¡¢ÂÀ¤µ¤äÄ¹¤µ¤è¤êÂ«´¶¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬º£¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤Î°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
40Âå¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥á¥¤¥¯¤È¡¢¤è¤ê¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤Ø¤Î²þÁ±ÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¥á¥¤¥¯¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª