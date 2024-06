妊娠するとホルモンのバランスが変化し、経験したことがなかった ストレス を感じたり、体調を崩したり、さらには顔がむくんでしまうなどの症状が現れることがある。 妊婦 の中には「鼻が肥大した」という女性も少なからずいるようで、 TikTok に投稿されたビフォーアフター写真が注目されている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。米ユタ州に住むアビー・ヒースさん(Abby Heath)が先月下旬、 TikTok に投稿した妊娠のビフォーアフター動画の再生回数が6日間で1730万回を超えた。

人々が注目したのは、妊娠中に肥大化したように見えるアビーさんの“妊娠鼻(pregnancy nose)”で、米アリゾナ州の産婦人科医モンテ・スワループ氏(Dr. Monte Swarup)によると、 妊婦 の約20%が経験するという。アビーさんは大学4年生の時に妊娠が判明したそうで、妊娠中の動画を見ると、鼻が大きく横に広がりまるで別人のようだ。そのため動画の視聴者は、「鼻ってこんなに変わるものなの?」「いったい何が起きているの?」と驚きの声をあげていた。ただアビーさんはすでに娘が誕生して1か月が経つそうで、鼻は出産後3週間で100%元に戻ったという。実は英ニュースメディア『The Sun』で5月初めに、 TikTok erのベッキー・ハサウェイさん(Becky Hathaway)の妊娠のビフォーアフター動画を紹介しており、第1子を妊娠中だったベッキーさんの大きな“団子鼻”に注目が集まった。ベッキーさんは現在、第2子を妊娠中だそうで、「第1子を妊娠中はこの鼻が嫌いで仕方なく、妊娠後期は家の中に隠れていたの。本当に恥ずかしかった」と明かし、「また妊娠鼻になるのは時間の問題よ」と綴っていた。さらに豪ネットメディア『Kidspot』では昨年1月、妊娠鼻を経験した3人の TikTok er「@heyosato」「@alexjoelenejacobson」「@cailaaustina」さんの写真を公開しており、「あまりにも衝撃的」「信じられない」「これってマジ?」「怖い」といった声のほかに次のようなコメントが寄せられていた。「私も同じ経験をしたわ。」「赤ちゃんが欲しかったけど、熱が冷めてしまった。」「女性ばかりがこんな思いをするなんてフェアじゃない。」「自分には起きないように祈るしかないわね。」「私は妊娠後、逆に顔がゲッソリ痩せてしまったわ。」なお米オハイオ州立大学のウェブサイトによると、妊娠中に鼻が肥大化するのは、エストロゲンなどのホルモンの変化によるもので、血管を拡張し、鼻を含む全身の腫れを引き起こすという。これは子宮への血流が必要なためで、血流に富んでいる鼻の粘膜は特に腫れてしまうことが多いそうだ。ただ心配する必要はないようで、米フロリダ州オーランドの産婦人科医クリスティーン・グレーヴ氏(Dr. Christine Greves)は、「産後約6週間で元の大きさに戻る」と指摘している。画像は『abby TikTok 「normalize pregnancy nose and swelling」』『Becky Hathaway TikTok 「I had to post this again because it’s only a matter of time」』『Kidspot 「The common pregnancy symptom that’s making women swear off having kids」(Image: @heyosato)(Image: @alexjoelenejacobson)(Image: @cailaaustina)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)