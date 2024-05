ブリトニー・スピアーズが自身のSNSに動画を公開し、保管していたジュエリーが「全部盗まれた」と告白した。動画では、ブリトニーが空になったジュリーボックスの引き出しを開け、「怖いわ。全部なくなった」と話している。ボックスには4歳から着けていたベビークロスなど、ブリトニーのために作られたジュエリーが入っていたという。【この記事の動画を見る】ブリトニー・スピアーズが現地時間27日、自身のInstagramに動画を公開し、自宅で保管していたジュエリーが盗まれたと伝えた。

動画は、ブリトニーが白いジュエリーボックスの引き出しを開ける場面から始まる。ブリトニーは空になった引き出しを開けながら、フォロワーに向けて「見て。私のジュエリーは全部盗まれたのよ」と話している。右上の引き出しにはゴールドのネックレスとカメオのブローチが置かれており、ブリトニーは「聖母マリアよ」とブローチのモチーフを説明した。しかし左隣と下3段の引き出しは、すべて空になっている。次にカメラが移動し、何も入っていない空のジュエリーボックスが映る。ブリトニーはそのボックスに触れながら「怖いわ。全部なくなった。私のジュエリーがすべて消えたのよ」と囁くように語り、映像が終了する。投稿では、「私のジュエリーがすべて盗まれたことが分かるでしょう。なくなるのが怖いから、今は新しいものを買うのは難しい」と記し、こう続けた。「安物や偽物を買えばいいんだけど、もともと私のために作られたものもあるから難しいの。4歳の時から着けていたベビークロスもなくなってしまった。あれはとても細かったわ。」この1時間後には新たな動画を投稿し、赤いミニドレスを着たブリトニーがカメラの前で舌を出す姿を披露した。投稿では「舌ピアスをつけようかと思ってる!」と記した。ブリトニーはジュエリーが盗まれたと主張する1時間前に長文のメッセージを公開し、体調不良であることを明かしていた。「私は悪い風邪をひいて、ここ2か月間気分が優れないの。メキシコに行く前にかかったんだけど、鼻づまりがひどくて最悪なのよ。帰国してすぐに治まったけど、昨日また再発して。抗生物質をもらったから、治ることを期待しているわ。」そして「今のところ私の好きなことは、引き出しの中を片付けることよ」と記すと、こう続けた。「壁にデザインやアクセントをつけるためのステンシルを買ったわ。部屋の壁には、巣の中にいる鳥やクールな熱帯の木を描いたのよ。」そして「今は自著『Invisible』の219ページを執筆中で、新しいシェフにキッチンで料理をしてもらっている。足を骨折して救急車を呼ばれたら大変だし、外の世界が怖くてあまり外出してないのよ」と付け加えた。ブリトニーは今月初め、元交際相手だったポール・リチャード・ソリズさんとホテルの部屋で大喧嘩となり、警察と救急車が出動する騒動となった。後日、ブリトニーは自身のInstagramで動画を公開し、片足にあざができて腫れている痛々しい姿を披露した。今回の投稿では、メッセージの最後に「追記:深刻な風邪をひくと、いかに奇妙なことが起こるかや、自分自身について何が分かるかを思い知らされる」と意味深な言葉を記している。画像は『XILA MARIA RIVER RED Instagram「Thinking of getting a tongue ring !!!」「I’ve been sick for two months with a stupid cold …」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)