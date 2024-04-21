[4.21 J2第11節](トラスタ)

※14:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 31 原田岳

DF 5 田中隼人

DF 23 米田隼也

DF 25 櫛引一紀

DF 27 モヨマルコム強志

MF 6 マテウス・ジェズス

MF 13 加藤大

MF 17 秋野央樹

FW 8 増山朝陽

FW 11 エジガル・ジュニオ

FW 33 笠柳翼

控え

GK 21 若原智哉

DF 40 白井陽貴

MF 19 澤田崇

MF 24 山田陸

MF 37 瀬畠義成

MF 38 松澤海斗

FW 9 フアンマ・デルガド

監督

下平隆宏

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 3 中村拓海

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 15 伊藤翔

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 6 和田拓也

DF 22 岩武克弥

MF 14 中野嘉大

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 20 村田透馬

監督

四方田修平