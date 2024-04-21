長崎vs横浜FC スタメン発表
[4.21 J2第11節](トラスタ)
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 27 モヨマルコム強志
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
DF 40 白井陽貴
MF 19 澤田崇
MF 24 山田陸
MF 37 瀬畠義成
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 3 中村拓海
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 15 伊藤翔
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 27 モヨマルコム強志
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
DF 40 白井陽貴
MF 19 澤田崇
MF 24 山田陸
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 3 中村拓海
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 15 伊藤翔
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平