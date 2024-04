TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』特別版Memories「ヒーローズ:Thoughts(ソーツ)」が本日4月20日(土)夕方5:30から放送! 第6期の麗日お茶子とトガヒミコ、轟焦凍とその兄・荼毘こと轟燈矢のマッチアップを振り返ります!

「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載中、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク”が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵<ヴィラン>”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。

2014年7月の連載開始から今年2024年で記念すべき連載10周年を迎えた本作は、4月4日に発売された最新40巻までで、なんとコミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破! ジャンプ本誌での連載も、現在すさまじい熱量のクライマックスに突入しています。

その“ヒロアカ”のボンズ制作によるTVアニメシリーズの放送が4月より毎週土曜夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)で放送スタート!

現在、5月4日(土)から放送開始TVアニメ7期へと繋がる、過去の重要なエピソードに新規シーンを交えて贈る特別版「僕のヒーローアカデミア」Memoriesを放送中です。

本日4月20日放送の「ヒーローズ:Thoughts」でフィーチャーするのは、7期で注目のマッチアップ、麗日お茶子とトガヒミコ、轟焦凍とその兄・荼毘こと轟燈矢。それぞれ6期で描かれた戦いや言葉のやりとりも注目だった彼らのこれまでに迫ります。



『僕のヒーローアカデミア』Memories【ヒーローズ:Thoughts】次回予告

https://youtu.be/OCCCUfMjCWg

『僕のヒーローアカデミア』7期の物語は原作コミックス34巻収録の第329話から物語がスタート。孤独な戦いの末にクラスメイトの思いを受けて「ひとりじゃなく、皆で戦う」という決意を新たにしたデク。巨悪オール・フォー・ワンに取り込まれそうになりながらも「全てを壊す」という信念で突き進む死柄木弔。この2人を中心としたヒーローと敵<ヴィラン>がいよいよ最終決戦へと向かいます。

また、7期のオープニングテーマはTK from 凛として時雨の「誰我為」、エンディングテーマはOmoinotakeの「蕾」に決定しており、話題のアーティストが作品を盛り上げます。



【OPテーマ「誰我為」使用 7期PVはこちら⇒ https://www.youtube.com/watch?v=IziwkeGaBaA】

『僕のヒーローアカデミア』Memoriesは全4回放送。TVアニメ7期は5月4日(土)より放送開始。いずれも毎週土曜夕方5:30読

売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)で放送となります。

また、アニメ劇場版第4弾となる『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が、8月2日(金)に全国ロードショー! 原作者の堀越耕平先生の総監修・キャラクター原案による、7期の時系列とリンクしたオリジナルストーリーが展開していきます。2024年はまさに“ヒロアカイヤー”! 原作、アニメ共に最高潮の盛り上がりとなっていきます。

『僕のヒーローアカデミア』TVアニメ情報

「僕のヒーローアカデミア Memories」放送中

5月4日より7期放送

毎週土曜夕方5:30

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット ※一部地域を除く

<ストーリー>

超常能力“個性”を持つ人間が当たり前の世界。憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オール(OFA)を受け継いだ。デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指し、ヒーロー科1年A組のクラスメイトたちと共に成長していく。

デクたちの雄英2年目の春。ヒーローたちが死柄木たち敵<ヴィラン>の掃討作戦を決行し、まさに“全面戦争”と言える激闘が繰り広げられる。双方が大きなダメージを受け全面戦争は一旦の終結を見るが、ヒーローへの信頼は揺らぎ、社会は荒廃していく。

オール・フォー・ワン(AFO)が狙うOFAの継承者としての使命感と、周囲の人間を危険に晒したくないという思いから、ひとり雄英を出て戦うデク。焦燥し疲弊していく彼に手を差し伸べたのは、1年A組のクラスメイトたちだった。ひとりじゃなく、皆で立ち向かう決意を新たにした雄英生とヒーローたち。ヒーロー殲滅のため次なる一手を狙う死柄木弔やAFOら敵<ヴィラン>。いよいよ“最終決戦”の時が近づく。そして、アメリカからもひとりのヒーローが飛来する…。

果たしてデクたちは、皆が笑顔になれるあの日々を取り戻すことはできるのか―。

【スタッフ】

原作:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

総監督:長崎健司 監督:中山奈緒美 シリーズ構成・脚本:黒田洋介(スタジオオルフェ) キャラクターデザイン:馬越嘉

彦/小田嶋瞳 音楽:林ゆうき 美術監督:池田繁美・丸山由紀子(アトリエムサ) 色彩設計:菊地和子(Wish) 撮影監督:澤

貴史 編集:坂本久美子 音響監督:三間雅文 オープニングテーマ:「誰我為」TK from 凛として時雨 エンディングテー

マ:「蕾」Omoinotake アニメーション制作:ボンズ

【声の出演】

緑谷出久:山下大輝 爆豪勝己:岡本信彦 麗日お茶子:佐倉綾音 轟焦凍:梶裕貴 飯田天哉:石川界人 蛙吹梅雨:悠木

碧 切島鋭児郎:増田俊樹 八百万百:井上麻里奈 上鳴電気:畠中祐 峰田実:広橋涼 耳郎響香:真堂圭 常闇踏陰:細

谷佳正 芦戸三奈:喜多村英梨 瀬呂範太:古島清孝 青山優雅:桑野晃輔 尾白猿夫:三好晃祐 障子目蔵:西田雅一 葉

隠透:名塚佳織 砂藤力道:奈良徹 口田甲司:永塚拓馬 通形ミリオ:新垣樽助 天喰環:上村祐翔 波動ねじれ:安野希

世乃 相澤消太:諏訪部順一 エンデヴァー:稲田徹 ホークス:中村悠一 ベストジーニスト:緑川光 エッジショット:

鎌苅健太 ミルコ:木下紗華 スターアンドストライプ:朴璐美 オールマイト:三宅健太

死柄木弔:内山昂輝 荼毘:下野紘 トガヒミコ:福圓美里 スピナー:岩崎了 オール・フォー・ワン:大塚明夫

≪TVアニメ第1期〜第6期 各動画配信サービスで配信中!≫

配信情報:https://heroaca.com/onair/#ondemand

<公式サイト/公式SNS>

公式サイト:http://heroaca.com/

公式X:http://twitter.com/heroaca_anime

公式Instagram: http://instagram.com/heroaca_insta /

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@heroaca_tiktok

読売テレビ番組公式ホームページ http://www.ytv.co.jp/heroaca/

劇場版最新作 作品情報

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』

2024年8月2日(金)公開!

<スタッフ>

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎 脚本:黒田洋介 キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

製作:「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会

<キャスト>

緑谷出久:山下大輝 爆豪勝己:岡本信彦 麗日お茶子:佐倉綾音

飯田天哉:石川界人 轟焦凍:梶裕貴

配給:東宝

(C)2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 © 堀越耕平/集英社

劇場版公式サイト:http://heroaca-movie.com/

劇場版公式Twitter:http://twitter.com/heroaca_movie/