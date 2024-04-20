松本vs讃岐 スタメン発表
[4.20 J3第9節](サンアル)
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 7 馬渡和彰
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 23 滝裕太
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 5 常田克人
DF 48 藤谷壮
MF 6 山口一真
MF 20 前田陸王
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 6 長谷川隼
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 10 川西翔太
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 20 下川太陽
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 16 奥田雄大
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
MF 9 高橋尚紀
MF 15 岩本和希
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 7 馬渡和彰
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 23 滝裕太
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 5 常田克人
DF 48 藤谷壮
MF 6 山口一真
MF 20 前田陸王
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 6 長谷川隼
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 10 川西翔太
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 20 下川太陽
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 16 奥田雄大
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
MF 9 高橋尚紀
MF 15 岩本和希
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志