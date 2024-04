日本発の大人気漫画の実写版『ワンパンマン』ハリウッド実写映画版で、アニメ「リック・アンド・モーティ」のヘザー・アン・キャンベル&ダン・ハーモンが脚本の改稿にあたっていることがわかった。米が報じ、キャンベル本人もSNSで認めた。

『ワンパンマン』は、原作・ONE、作画・村田雄介による漫画で、「となりのヤングジャンプ」にて連載中。頭髪全てを失うほどにまで鍛え上げすぎた結果、“ワンパン”でどんな敵でも倒せるようになった最強の男サイタマが、退屈な日々の中で強敵を求めていく。漫画は日本のみならず、アメリカをはじめ世界各国で高い人気と評価を誇っており、アニメ版も製作されている。

監督は『ワイルド・スピード』シリーズや『スター・トレック BEYOND』(2016)などのジャスティン・リン。米配給はソニー・ピクチャーズが行う。

この実写化企画は2020年4月より伝えられていたもので、過去1年以上にわたって脚本製作が行われていた。2023年は脚本家ストライキのため長らく停止していたはずだ。

キャンベルとハーモンは、カルト的人気を誇るコメディアニメ「リック・アンド・モーティ」で脚本を手がけている(ハーモンはクリエイターやプロデューサーも含め幅広く携わった)。『ワンパンマン』に必要不可欠なコメディ要素をとらえる脚本となりそうだ。ちなみに「リック・アンド・モーティ」といえば、マーベル『アントマン&ワスプ:クアントマニア』(2023)執筆のジェフ・ラブネスも輩出している。

公開予定やキャストなどの詳細未定ながら注目の『ワンパンマン』実写化企画について、米The Hollywood Reporterは「非常に活発な開発が行われている」との状態を伝えた。この記事について、キャンベル本人はXにて「つまり私が映画『ワンパンマン』の仕事をしていることが公然になったみたいですね。レッツ・ファッキン・ゴー!」と認め、意気込みを表現した。

So I guess it’s official that I’m working on the One Punch Man movie. Let’s fuckin’ goooooooooo