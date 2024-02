実写ドラマ版「ONE PIECE」シーズン2の撮影がまもなく開始されるようだ。サンジ役のタズ・スカイラーが明かしている。

シーズン2は、シーズン1配信後すぐに更新が発表された。ハリウッドでのストライキにより製作を一時中断を余儀なくされたが、スト明けの11月以降、脚本作業が順調に進んでいた模様。一方、ゾロ役の新田真剣佑は、1月上旬に撮影開始時期について「分からない」と。

そんな中、米のインタビューに登場したスカイラーが撮影開始時期について言及。「南アフリカに戻る日付を知っていて、そこまで先のことではないと思います」と話し、現場入りの目処が立っていることを明かした。

シーズン2の物語についてもすでに耳に入れているようで、「とてもクールです」とスカイラー。「脚色の仕方や各キャラクターの描き方が大好きです」と語っている。

「出演者、チーム、クルーとして、また一緒に戻れることにワクワクしています。シーズン1は最高な経験になりましたし、友達もたくさん作ることができましたからね。僕たちは(撮影地の)南アフリカが大好きなので、今年あそこに戻れるのが待ちきれません。また場外ホームランを打てると願っています。」

既報によれば、シーズン2は2025年以降の配信開始となる。船出の時が来るまで、首を長くして待つことにしよう。

