昨年、初回販売分が発売後わずか2日で完売した「トムとジェリー」おせちが今年もリニューアルして登場する! 2023年8月23日(水)より、「おせち・二段重『トムとジェリー』」の予約販売が開始となる。

『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。会えばケンカばかりの最強コンビ、多才だけどお調子者でドジなネコのトムと、外見は可愛いがずる賢くて容赦ないネズミのジェリーが、常に追いかけっこを繰り広げるドタバタ劇が人気だ。誕生から80年を超えた今もなおアメリカ文化の象徴として、長きに渡り世界中のあらゆる世代の人々を魅了し続けている。

昨年初登場し予約受け付け開始後、初回販売分がわずか2日で即完売となった、「おせち・二段重『トムとジェリー』」。今年はさらにパワーアップし、8月23日(水)より千趣会の運営する通販サイト「ベルメゾンネット」にて予約販売が開始となる。

アニメシーンを切り取った楽しいデザインの重箱の中には、トムジェリモチーフの可愛らしい食材や、お正月を彩る豪華なお料理がたくさん!

一の重「和のお祝い重」では、トムを可愛く表現したじょうよ饅頭がひときわ存在感を発揮。また、ジェリーの家をデザインした珍味入れや、トムの顔が焼き印された高野豆腐、「トム&ジェリー&タフィー」の三色団子など、バラエティに富んだ楽しいラインナップ!

二の重「洋のにぎわい重」には、ジェリーのじょうよ饅頭やトムがデザインされたチーズハンバーグに加え、中央のチーズディップでまわりの食材をディップしながら楽しめる新感覚のおせちになっている。

また、タフィーデザインのチョコプレートを乗せたオリジナルレアチーズケーキ付き! 中にはマンゴージュレが入っており、デザートとして楽しめる。

さらに、トムとジェリー、タフィーがデザインされた、祝い箸と保冷バッグも付いた、親子で楽しめる幸せいっぱいの必見セットになっている。

2024年のお正月は、トムとジェリーの世界観を存分に楽しめるおせちと一緒に、家族や友人と心躍るお正月を過ごそう♪

>>>重箱デザインやメニューラインナップを見る(写真16点)TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s23)