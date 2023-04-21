»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¼Ò°÷¤Û¤ÉÉÑÈË¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ä¿Í»ö°ÛÆ°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î4¤Ä¤Î¥³¥Ä
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®»³¾º¡Ø²ñ¼Ò¤òÀäÂÐÄÙ¤µ¤Ê¤¤ ÁÈ¿¥¤Î¶¯²½½ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¡×¤ò·è¤á¤ë
¿Í»ö°ÛÆ°¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ö4¤Ä¡×¤Ç¤¹¡£
¢ ¿¦¾ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¤òÆ°¤«¤¹¡ÊÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡¢¾º³Ê¤·¤¿¿Í¤òÃæ¿´¤Ë°ÛÆ°¤µ¤»¤ë¡Ë
£ Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Ò°÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
¤ ¼Ò°÷¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¿ÍºàÇÛÃÖ¤¹¤ë
¡ÁÈ¿¥¤Ë¿Í¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë
ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¡×¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤é¿Í¤ò³ä¤ê¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò¸«¤ÆÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤ÎÎã¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉôÄ¹¤¬3¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤»ä¤Ï¡¢¡ÖÉôÄ¹¤¬3¿Í¤¤¤ë¤«¤é¡¢3¤Ä¤ÎÉô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÇÛÂ°¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö5Ç¯¤ÇÇä¾å2ÇÜ¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢AÉôÌç¡¢BÉôÌç¡¢CÉôÌç¡¢DÉôÌç¤Î4¤Ä¤ÎÉô½ð¤¬É¬Í×¤À¡£¤·¤«¤·º£¡¢ÉôÄ¹¤Ï3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÝÄ¹¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤òÉôÄ¹¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤è¤¦¡£¿·¤·¤¤¿Íºà¤òÅÐÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍýÁÛ¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¡×¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÁÈ¿¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤¬É¬Í×¤«¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¿Í¤ò°ÛÆ°¤µ¤»¤ë¡ÊÈ´Å§¤¹¤ë¡Ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ËÁÈ¿¥¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤Ë¿Í¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤ÎÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¢£Í¥½¨¤Ê¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤Î¿Íºà¤¬Ê³µ¯¤¹¤ë
¢¿¦¾ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¤òÆ°¤«¤¹¡ÊÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡¢¾º³Ê¤·¤¿¿Í¤òÃæ¿´¤Ë°ÛÆ°¤µ¤»¤ë¡Ë
»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é°ÛÆ°¤»¤º¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤òÉÑÈË¤ËÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤òÎ¨Àè¤·¤ÆÆ°¤«¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤ä¡¢¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÉðÂ¢Ìî¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÁêÂÐÉ¾²Á¤Ç¤¹¡ÊËÜÉôÄ¹¿¦¤ÏÀäÂÐÉ¾²Á¤Ç¤¹¡Ë¡£ÁêÂÐÉ¾²Á¤È¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¼Ò°÷¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢É¾²Á·ë²Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¾ÞÍ¿³Û¡¢¾ºµë³Û¡¢¾º³Ê¡¦¾º¿Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÁêÂÐÉ¾²Á¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â°¤¯¤Æ¤â¡¢É¬¤º½ç°Ì¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¿Í»öÉ¾²Á¤¬ÎÉ¤¤¡ÖAÉ¾²Á°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¡×¤¬Á´ÂÎ¤Î¡Ö25¡ó¡×¡£¿Í»öÉ¾²Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ÖBÉ¾²Á°Ê²¼¤Î¼Ò°÷¡×¤¬Á´ÂÎ¤Î¡Ö75¡ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖAÉ¾²Á°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¡ÊÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¼Ò°÷¡Ë¡×¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢BÉ¾²Á°Ê²¼¤Î¼Ò°÷¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢ÁØ¤Î¸ü¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê2³ä¡×¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê6³ä¡×¡Ö¹×¸¥ÅÙ¤ÎÄã¤¤2³ä¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2¡¦6¡¦2¤ÎË¡Â§¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎË¡Â§¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì2³ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤Î8³ä¤ËÍ¥Îô¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢ºÆ¤Ó2¡¦6¡¦2¤Î³ä¹ç¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹×¸¥ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷¡ÊBÉ¾²Á°Ê²¼¤Î¼Ò°÷¡Ë¤Ï¡¢¾å°Ì2³ä¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾å¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬AÉ¾²Á¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸µ¤Î2¡¦6¡¦2¤Î³ä¹ç¤ËÌá¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÈ¿¥Æâ¤ËÂç¤¤Ê¼ÂÎÏº¹¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢¼Ò°÷¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ·¤¨¤ë
£Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Ò°÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
ÁÈ¿¥¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤È¡¢Ã¯¤òÁÈ¤Þ¤»¤ë¤Î¤«¡×¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¤Þ¤»Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤òÈæ¤Ù¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡üÁÈ¿¥A¡Ä¡ÄÍ¥½¨¤Ê¾å»Ê¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉô²¼¤«¤é¤Ê¤ëÁÈ¿¥
¡üÁÈ¿¥B¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¾å»Ê¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉô²¼¤«¤é¤Ê¤ëÁÈ¿¥
Åú¤¨¤Ï¡¢ÁÈ¿¥B¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²¼¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤Î¼ÂÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢Éô²¼¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¾å»Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ÎÄã¤µ¤òÄË´¶¤·¡¢¼«¿®¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Éô²¼¤Î¼ÂÎÏ¤¬¾å»Ê¤è¤ê¹â¤¹¤®¤Æ¤â¡¢Éô²¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¼ÂÎÏ¤ÎÎô¤ë¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤Î¾¡¤ëÉô²¼¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÁÈ¿¥¤ÏÀÈ¼å(¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯)¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ±Åù¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¤ÇÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¬¼Ò¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾å»Ê¤È¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÉô²¼¡×
¡Ö»Å»ö¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¾å»Ê¤È¡¢»Å»ö¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉô²¼¡×
¤ÇÁÈ¿¥¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥Æâ¤ËÂç¤¤Ê¼ÂÎÏº¹¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢¼Ò°÷¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ·¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁÈ¿¥¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤ÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¢£¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤âÀ®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤
¤¼Ò°÷¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¿ÍºàÇÛÃÖ¤¹¤ë
¡Ö°ì½ê·üÌ¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Ò°÷¤È¶¥¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÉÔÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ê»Å»ö¤Ç¤ÏAÉ¾²Á¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê»Å»ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¼è¤ì¤ë¼Ò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤ï¤¬¼Ò¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î»×¹ÍÆÃÀ¡¢¹ÔÆ°ÆÃÀ¡¢ÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¡¢¸þ¤¡¦ÉÔ¸þ¤¤òµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¼Ò°÷¤Î»ý¤ÁÌ£¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿ÍºàÇÛÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë
¡üÉô½ð¤´¤È¡¢¶ÈÌ³¤´¤È¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ÍºàÇÛÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë
¡ü¼Ò°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡Ê¿´¤Î·ò¹¯¡Ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¤ï¤¬¼Ò¤Ï¼Ò°÷280Ì¾Ãæ¡¢51ÁÈ¡ÊÂà¿¦¼Ô¤ò´Þ¤á¤ë¤È71ÁÈ¡Ë¤¬¼ÒÆâ·ëº§¤·¤Æ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î15Ç¯´Ö¤ÇÎ¥º§¤Ï2ÁÈ¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤
»ä¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾´ý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾´ý¤Ë¤Ï¡¢²¦¾¡¢¶â¾¡¢¶ä¾¡¢·ËÇÏ¡¢¹á¼Ö¡¢Èô¼Ö¡¢³Ñ¹Ô¡¢Êâ¤Î8¤Ä¤Î¶ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈô¼Ö¤Ï¡¢½Ä¡¢²£¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿Ê¤á¤ë¡×
¡Ö³Ñ¹Ô¤Ï¡¢¼Ð¤á¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿Ê¤á¤ë¡×
¡Ö¶â¾¤Ï¡¢¼Ð¤á¸å¤í°Ê³°¡¢1¥Þ¥¹¤º¤Ä¿Ê¤á¤ë¡×
¤Ê¤É¡¢¶ð¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¡ÊÆÃÀ¡¢Ä¹½ê¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ø¤·¼ê¤Ï¡¢¶ð¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àï¶É¤òÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤â¾´ý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹½ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
¡Öº£¡¢¤É¤Î¼Ò°÷¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ò¡¢ÁÈ¿¥¤ò¡¢¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾´ý¤Î¶ð¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤â¤«¤®¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëµÒ´ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤Ç¼Ò°÷¤ÎÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë
¡ÚÉðÂ¢Ìî¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤ÊÊ¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¡Û
¢§¥¨¥Ê¥¸¥ã¥¤¥¶¡¼¡Ä¡Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ëÅ¬À¸¡ºº
¼Ò°÷¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¡¢À³Ê¡¢¶ÈÌ³Å¬À¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÆÃÀ¤ò¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å»Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥é·¹¸þ¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤Á³ËÉ»ß¤Î»ØÆ³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¥¨¥Þ¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Ⓡ¡Ä¡Ä¿Í´Ö¤Î»×¹ÍÆÃÀ¤È¹ÔÆ°ÆÃÀ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë
Ç¾²Ê³Ø¤ÎÍýÏÀ¤ÈÅý·×³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ¬Äê¡Ê¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡Ë¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¡Ë¤òºîÀ®¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÆÃÀ¤ò¡Ö4¤Ä¤Î»×¹ÍÆÃÀ¡×¤È¡Ö3¤Ä¤Î¹ÔÆ°ÆÃÀ¡×¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¡Ö»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¡×¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢
¡ü¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«
¡ü¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤ò¹¥¤à¤«
¡ü¿·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«
¡ü¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¡¢¿Í¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«
¡ü²¿¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢²¿¤òÉÔÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§MARCO POLO¡Ê¥Þ¥ë¥³¥Ý¡¼¥í¡Ë¡Ä¡ÄÀ³Ê¸¡ºº¡¢·Ð±Ä¿ÍºàÆÃÀ¡¢ºÇÅ¬Ìò³äÆÃÀ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¹¡¢´ðÁÃÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¥Ä¡¼¥ë
MARCO POLO¤Ï¡¢¡ÖÁÐÊý¸þ¡×¤ÎÅ¬¹çÀ¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î¡ÖÁÐÊý¸þ¡×¤«¤é³èÌö²ÄÇ½À¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤ÎÄã¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥Ä¡¼¥ë¡ÊHCi-AS¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÎÆÃÀ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢À®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£
¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¡ÖÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
----------
¾®»³ ¾º¡Ê¤³¤ä¤Þ¡¦¤Î¤Ü¤ë¡Ë
ÉðÂ¢Ìî ¼ÒÄ¹
1948Ç¯»³Íü¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ºß¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÉðÂ¢Ìî¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°ì»þ´ü¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1987Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÉðÂ¢Ìî¤ËÉüµ¢¡£1989Ç¯¤è¤ê¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£2001Ç¯¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÇ¯´Ö240²ó¤Î¹Ö±é¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍºàÀïÎ¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ù¡Ø¿·ÈÇ ·Ð±Ä·×²è¤Ï1ºý¤Î¼êÄ¢¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ø99¡ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ ²ñ¼Ò¤Î¿ô»ú¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢KADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø4Ëü¿Í¤Î¼ÒÄ¹¡¦´´Éô¤¬¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ ¤¹¤´¤¤²ñ¼Ò¤ÎÎ¢Â¦¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡Ë¡ª¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÌÙ¤«¤ë²ñ¼Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ´Â§¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÉðÂ¢Ìî ¼ÒÄ¹ ¾®»³ ¾º¡Ë