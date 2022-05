「スター・ウォーズ」シリーズは、1977年に公開された映画「エピソード4/新たなる希望」を皮切りに、小説・アニメ・ゲーム・ドラマとさまざまなメディアで展開されています。そんなスター・ウォーズシリーズの新作小説「Brotherhood」で、ゲーム「ファイナルファンタジーX(FFX)」に出てくる架空のスポーツ「ブリッツボール」が登場すると話題になっています。

2022年5月10日にアメリカで出版されたBrotherhoodは、クローン戦争を舞台にアナキン・スカイウォーカーとオビ=ワン・ケノービの2人を主人公にした小説で、アナキンがジェダイ・ナイトの階級に上がる前後の時期を描く作品です。

そしてこのBrotherhoodに、FFXの世界で大人気という設定のスポーツ「ブリッツボール」の名前が登場することを、作者のマイク・チェン氏が自ら明らかにしました。

ブリッツボールはラグビーとホッケーを組み合わせたような水中スポーツで、FFXの主人公であるティーダやワッカがプレイしています。以下のムービーが実際にゲーム内でブリッツボールをプレイするところ。

チェン氏はTwitterでBrotherhoodを著すに当たってのインスピレーションを公開しています。その中で、「地元の湖で行われるブリッツボールというスポーツについて、作中で言及しています。ブリッツボールはFFXのミニゲームとしてプレイできる水中ホッケーです。元NHLのライターとして、私はブリッツボールが異常に好きで、何時間もかけてリーグで優勝しました」と述べました。

#6: There's a reference to a sport called Blitzball played in a local lake. Blitzball is basically underwater hockey played as a minigame in Final Fantasy X. As a former NHL writer, I freaking loved Blitzball and spent hours winning leagues.

なお、チェン氏によればゲーム「スター・ウォーズ ジェダイ:フォールン・オーダー」の主人公を含めたキャラクターもカメオ出演するなど、Brotherhoodには合計で42個の秘密が隠されているとのことです。