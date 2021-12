【放送】米人気番組ランキング、ケーブルはケヴィン・コスナーの西部劇がドラマ部門でまたも首位に

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。11月29日(月)からの週のケーブル(有料放送)の順位は以下の通り。

1.『NFL REGULAR SEASON L (SEATTLE/WASHINGTON)』(ESPN)

2.『イエローストーン』(PARAMOUNT)

3.『MONDAY NIGHT KICKOFF L』(ESPN)

4.『MONDAY NIGHT POSTGAME L (MONDAY NIGHT POSTGAME)』(ESPN)

5.『TUCKER CARLSON TONIGHT』(FOX NEWS CHANNEL)

6.『TUCKER CARLSON TONIGHT』(FOX NEWS CHANNEL)

7.『THE FIVE』(FOX NEWS CHANNEL)

8.『THE FIVE』(FOX NEWS CHANNEL)

9.『TUCKER CARLSON TONIGHT』(FOX NEWS CHANNEL)

10.『THE FIVE』(FOX NEWS CHANNEL)

この週もトップ10に唯一入ったドラマ作品は、米Paramount Networkにて放送中の『イエローストーン』で全体の2位にランクイン。12月5日(日)放送のシーズン4第6話「I Want to Be Him(原題)」はレーティング4.1、視聴者数728万人という結果に。前週は、シーズン4において初回放送に次ぐ2番目の好成績だったのに対し、この週はシーズン4始まって以来、最も少ない視聴者数となった。

『イエローストーン』はケヴィン・コスナーが主演を務める現代を舞台とした西部劇。その他のキャストには、『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズのウェス・ベントリーらが出演している。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『イエローストーン』公式Instagram(@yellowstone)より