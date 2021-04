米ケーブルテレビ「TLC」が今月25日、「極端な姉妹(エクストリーム・シスターズ)」という番組のなかで米オクラホマ州に住むキャンディス姉妹を取り上げた。番組内では仲良し姉妹の行き過ぎた行動が次々と明らかになり、視聴者は度肝を抜かれたようだ。

米オクラホマ州に住む2歳違いの姉妹キャンディス=ブルックさん(Candace-Brooke、24)とキャンディス=ベイリーさん(Candace-Baylee、22)は大の仲良しで、幼い頃からいつも一緒だった。

2人は自分たちの関係を“ベストフレンド”と呼んでおり、姉のブルックさんは「私たちはずっと一緒の部屋で、1つのベッドに2人で寝ていたの。ベッドの中は安全な場所だからね。私たちはキャンディスという名前も一緒だし、剃刀、下着、時には歯ブラシも共有してきたわ」と述べ、「それは今でも変わらないのよ」と続けた。

ブルックさんには夫デンバーさん(Denver)との間にキャンディス=エースちゃん(Candace-Ace)という娘がおり、ベイリーさんの姉であると同時に、妻であり母である。そのブルックさんの家に3週間前、妹のベイリーさんがやってきたことで、デンバーさんとの関係がギクシャクし始めたという。

番組の中でデンバーさんは、妹と一緒にいたブルックさんに向かってこう話しかけた。

「君たちいつも一緒にいて疲れないの?」

「ここ4夜のうち3夜は、ベイリーが僕たちのベッドに入ってきたよね。ベイリーはいつまでここに居座るつもりなんだ?」

「こんなこと、どう考えてもあり得ないよ。」

デンバーさんの表情は硬くストレス下にあるのは一目瞭然で、ブルックさんは夫に対し「私はあなたも妹もどちらも愛してるの。どちらか1人を選ぶことなんてできないわ。あなたは私と結婚した時に、私にとって妹がどんなに大切な存在なのか知っていたでしょう」と失望と困惑を隠せない様子で語った。

さらに「妹が一緒のベッドに寝ることのどこがいけないの? 妹はあなたに触れたりしていないでしょう?」と問いかけると、デンバーさんは「触れてるさ。彼女は足で僕の足をひっかくんだよ。それに彼女が僕らと一緒に住むことになるなんて、そんなことは聞いてなかったよ」と吐き捨てた。

一方のベイリーさんはのん気なもので「私が2人の間で寝るからいけないのよね。次はブルックが真ん中に寝ればいいんじゃない?」などと的外れな提案をしつつも、「わかったわ。義兄に言われたことはしっかりやるわ」とつぶやいた。

言いたいことが山ほどあったのだろう。その後デンバーさんは、ベイリーさんに対してこのように述べている。

「家じゅうのあちこちに下着が落ちているようだけど、なんとかしてくれよ。うちに居座るっていうのなら、ルールを決めなくてはいけないね。妻とイチャイチャすることもできないしね。」

苛立ちを抑えきれない夫に対し、ブルックさんは「そんなこと言わなくたっていいじゃない」という表情を見せ、「私も結婚したから、妹離れしなくてはいけないのはわかってるわ。でもそれって難しいのよ」と明かし、「夫との話し合いが必要ね」と語った。

ただデンバーさんがどんなに恨みつらみを述べても、ベイリーさん本人は「私はこれまでと同じようにしているだけ。姉から離れるための努力なんてしてないわ」とあっけらかんとしていた。

このニュースには「本当に行き過ぎた姉妹」「夫がかわいそう」「そもそも、なぜ一緒に住み始めたの?」「この夫婦が破局するのが目に見えるよう」「夫婦のベッドに潜り込むなんて常識がなさすぎる」「夫に女性を見る目がなかったということじゃない?」「こんな姉妹とは、家族になりたくない」「さっさと別れたほうがいい」「大人になりきらないうちに結婚しちゃったのね」「小さい頃に、トラウマになるような事件があったのかもね」といったコメントがあがっている。画像は『People.com 2021年4月23日付「Extreme Sisters: 2 Adult Siblings Continue to Sleep in the Same Bed in New TLC Series」(CREDIT: TLC)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)