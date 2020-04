超絶崖っぷち主婦が"神"に?!ダークコメディ『ビカミング・ア・ゴッド』日本上陸

キルスティン・ダンスト主演×ジョージ・クルーニー製作総指揮。ブラック・ユーモア溢れる注目作『ビカミング・ア・ゴッド(原題:On Becoming a God in Central Florida)』が、スターチャンネルEXにて独占配信となる。

アカデミー賞で作品賞含む3冠達成した映画『アルゴ』を手がけたジョージ・クルーニーが製作総指揮を務め、サム・ライミ監督による『スパイダーマン』シリーズでMJを演じたキルスティン・ダンストが主演・製作総指揮を担うダークコメディ。2019年8月に米Showtimeで放送スタートし、放送からわずか1カ月でシーズン2の製作が決定した話題作。

舞台は1992年、米フロリダ州オーランド市郊外。最低賃金のウォーターパークで働くクリスタルは、いつか貧乏生活から抜け出したいと願っている。夫のトラィスも人生の成功を夢見てネットワークビジネス「FAM」に熱中しているが、まだ下層下級の会員だ。「FAM」の活動に反対するクリスタルだったが、とある事件をきっかけに自身もまた「FAM」と深く関わり始め、上級階級を目指すことに。どんな不運にあっても、したたかにのし上がる!

主人公クリスタル・スタッブスを演じるのは、崖っぷち主婦に変身するため体重を増やし、懐かしの90年代ファッションに身を包んだキルスティン・ダンスト。その夫トラヴィス役には、『ビッグ・リト ル・ライズ』でゴールデン・グローブ賞を受賞したアレクサンダー・スカルスガルド。

その他、コーディ・ボナー役でテオドール・ペルラン(『ある少年の告白』)、ボビーガーボー2世役にテッド・レヴィン(『ブリッジ 〜国境に潜む闇』)、メル・ロドリゲス(『ベター・コール・ソウル』)、メアリー・スティーンバージェン(『メルビンとハワード』)、ケヴィン・J・オコナー(『シカゴ P.D.』)らが出演している。

今、リバイバルブームの90年代ファッションも見どころの本作。当時のヒット曲、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンの「リズムでゲット・ユー」をはじめ、バルティモラの「ターザン・ボーイ」、ローラ・ブラニガンの「セルフ・コントロール」など音楽の側面からも当時を彷彿とさせる。





『ビカミング・ア・ゴッド』(全10話)配信・放送情報

<配信>Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

【字幕版・吹替版】5月1日(金)より全話一挙配信

※4月20日(月)〜4月30日(木)第1話先行無料配信

<放送>BS10 スターチャンネル

【STAR1 字幕版】6月19日(金)より 毎週金曜23:00ほか

※6月13日(土)20時より第1話先行無料放送

【STAR3 吹替版】6月24日(水)より 毎週水曜22:00ほか

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ビカミング・ア・ゴッド』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.