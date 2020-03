『ブラックリスト』主人公レイモンド・"レッド"・レディントン役ジェームズ・スペイダー、特別インタビュー

スーパー!ドラマTVにて4月28日(火)22:00よりスタートするアクション・サスペンス大作『ブラックリスト』シーズン7。日本初放送を記念して、同作でレイモンド・‟レッド"・レディントン役で主演を務めるジェームズ・スペイダーの特別インタビューが到着。本シリーズ人気の理由やジェームズの意外な一面、日本のファンへのメッセージなど。ふんだんに語ってくれているのでご紹介しよう。

最初に、本シリーズがこれほど多くのファンに愛され続けている理由について問われたジェームズは、「本当に多くの海外の視聴者がいてくれているのが⼤きな理由。ストーリーでもこのことは非常に⼤切にしていて、たくさんの場所を舞台として登場させているし、レッドは世界中たくさんの国で、様々な言語や文化の人々と日々交わります。この番組では国際的な要素を⼤事にしてきており、それが人気の維持に⼤きく貢献しています」と、世界中の人々に興味をもってもらうための工夫を明かした。

レッドの正体はじめ、たくさんの謎が残されている本作にちなみ「もし現実の世界でのミステリーを解決できるとしたら、何の謎を解きたいですか?」という質問には、「⼥性という最⾼のミステリーを紐解くことに人生を費やすでしょうね。最後の一息までこの謎解きを楽しむと思います」と、ダンディなジェームズらしい発言が。本作でも、リズだけでなく、リズの⺟親カタリーナ・ロストヴァなど様々な⼥性キャラクターと駆け引きを繰り広げるレッドならではの回答だ。

ジェームズは自身が出演した過去の作品を⾒返さないという噂があるが、このことについて尋ねると「自分が出演した映画やテレビ番組を見ないという件は誤解です。これまで出演したものはすべて見ています」と否定。しかし、「何年も経つ内に話が歪んでいったのかもしれませんが、過去の仕事を振り返ることに対してほとんど興味がない、というのが実際のところです」と本音を明かした。

その理由として、「他の人の新作や新しい音楽といった、もっと興味の湧く楽しみなことが他にあったり、旅⾏や美術観賞、舞台観賞、読書も⼤好きです。人生にはもっと色々なことがあるので、自分の過去の仕事にこだわったりしないだけですね」と答え、好奇心旺盛で多趣味なプライベートを明かした。

「レッドという奥深いキャラクターを7年間も演じる中で⼤変だったことは?」という質問には、「この7年間、レッドを演じる上で最も⼤変だったのは、朝に目覚ましが鳴って、仕事に⾏くことでしたね。とにかく私は朝型ではなく、慣れたことは一切ありません」と朝が苦手だという意外な一面も。

先日本国で、キャストやスタッフが集まって150話達成を祝ったその場でシーズン8への更新が発表された。私たち視聴者が気になるのは本シリーズの結末だが、ジェームズは「このシリーズがどのように終わりを迎えるのか、その⼤枠の展開を知っていますよ。ここしばらくは、脚本家たちと毎週その話をしています。番組で「今」起きていることの話をする時は、それがやがてやって来るエンディングに向けてどんな影響を及ぼすのか、先のことも常に考えるようにしています。全体像はありながらも、エンディングにたどり着くまでの細かな点については、常に議論を重ねているところですね」と、ファンにとってはシリーズの結末を期待できる返答をしてくれた。

最後に日本のファンに向けて、「日本にこの番組のファンがいてくださることは、本当に嬉しく思いますし、『ブラックリスト』のシーズン7を楽しみにしてくださっていることに、感激しています。このメッセージを直接日本でお伝えできていないことが残念なのですが、一日でも早く日本に⾏って、日本のファンとお話したいと思っています。まだほんの僅かしか日本を⾒ることができていませんが、⼤好きだったので、もっとたくさん⾒ることができる日をとにかく楽しみにしています。また日本に⾏ってこの番組や私が手掛けた他の作品を気に入ってくれているファンの方々とお会いするのは本当に楽しみですが、とにかく日本を再び訪れること自体が待ちきれません」とメッセージをおくり、インタビューを締めくくった。

死んだと思われていたエリザベスの⺟親カタリーナ・ロストヴァの登場によって波乱の展開が待ち受ける新シーズン。なぜカタリーナはレッドを拉致したのか? 彼⼥の目的とは? そしてレッドがエリザベスに対して守り通してきた秘密が、徐々に明らかになり、さらなる盛り上がりを見せる『ブラックリスト』をお見逃しなく。

『ブラックリスト』シーズン7は、海外ドラマ専門チャンネル、スーパー!ドラマTVにて4月28日(火)22時より、独占日本初放送スタート。また、『ブラックリスト』シーズン6の全話集中放送が、明日4月1日(水)15時30分より放送される。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ブラックリスト』シーズン7(c)2019 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.