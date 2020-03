ジェーンがテロリストに逆戻り...『ブラインドスポット＜フォース・シーズン＞』DVDリリース！

ヒットメイカーのグレッグ・バーランティ(『THE FLASH/フラッシュ』『YOU ―君がすべて―』)が仕掛けるサスペンスアクションドラマ『ブラインドスポット<フォース・シーズン>』が、3月25日(水)よりデジタルセル先行配信、4月8日(水)よりDVDリリース、デジタルレンタル配信スタートとなる。

2015年に米NBCで始まった本作は、記憶喪失ながら数カ国後を操り高度な戦闘能力を持つ謎の女ジェーンとFBI捜査官が、ニューヨークで起きる様々な事件を追う設定で多くのファンを獲得した。ジェーンの正体はテロリストだったが、自らの記憶を消したことをきっかけに改心してFBIと協力し、FBI捜査官のカートと恋に落ちて結婚していた。しかしフォース・シーズンでは彼女がかつてのテロリストへと覚醒してしまう...。

新シーズンの第1話はなんと東京が舞台。福島リラ(『ウルヴァリン:SAMURAI』)が参戦。東京タワーが見える屋上でジェーンとのアクションを披露している。

弟ロマンが死んでから3カ月後。ジェーンは引き続きFBIのミッションをこなす一方、カートは意識を取り戻して退院し、リハビリに励んでいた。また、姿を消したザパタは、ロマンを殺したHCIグローバルのブレイクと行動をともにする。ジェーンらFBIのチームは、ロマンが残したデータの回収のため、日本のヤクザの縄張りの中立地帯に保管されたデータを手に入れようとするが...。

■『ブラインドスポット<フォース・シーズン>』商品情報

<セル>

DVD(16,000円+税)...4月8日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜11...4月8日(水)レンタル開始

<デジタル>

3月25日(水)デジタルセル配信開始

4月8日(水)デジタルレンタル配信開始

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ブラインドスポット<フォース・シーズン>』

(c) 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.