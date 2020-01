by Lucas Ortiz ソニー は2020年末に次世代ゲーム機の「プレイステーション 5(PS5)」を発売する予定であることを明かしていましたが、その前の6月に開催される世界最大のゲーム見本市「E3」に、PlayStationは出展しないことが明らかになりました。2020年のE3は6月に開催予定で、多くのゲーム関連企業が出展し、最新ゲームや関連機器について発表します。しかし、ソニーのPlayStationは2年連続でE3には出展しないということになります。Sony skipping E3 again as it gears up to launch the PlayStation 5 - The Vergehttps://www.theverge.com/2020/1/13/21063737/sony-ps5-e3-2020-skip-again-launch-new-console-generationWith PS5 On The Way, Sony Will Skip E3 Againhttps://kotaku.com/with-ps5-on-the-way-sony-will-skip-e3-again-1840981612E3は毎年6月にアメリカ・ロサンゼルスで開催されてきた世界最大級のゲーム関連イベントで、これまではMicrosoftとソニーの両方がXboxとPlayStationの今後発表予定のゲームタイトルであったり、新しいゲーム機に関する詳細であったりを発表してきました。しかし、PlayStationブランドを取り扱うソニーグループのソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の広報担当者が、海外メディアのThe Vergeに対して「徹底的な評価の結果、SIEはE3 2020に参加しないことを決定しました。(E3の主催者である)エンターテインメントソフトウェア協会を組織として大いに尊重しているものの、E3 2020のビジョンは今年我々が焦点を当てるのにふさわしいものではないと感じています」と語っています。加えて、SIEは「2020年には世界中の数百の消費者イベントに参加することで、グローバルイベント戦略を構築していく予定です。我々の焦点はファンがPlayStationファミリーの一員であると感じ、お気に入りのコンテンツをプレイできるようにすることです。PlayStation 4には素晴らしいタイトルラインナップがあり、そしてプレイステーション 5の発売により、ファンがさらなる楽しみを得られることを心待ちにしています」ともコメントしており、E3以外の多数のイベントに出展することでPlayStationブランドの普及を進めていく方針を明かしています。SIEがPS5の発表のために個別の発表会などを開催するかどうかは不明です。なお、PlayStationのライバルであるMicrosoftのXboxは、次世代ゲーム機プロジェクトの「Xbox Series X」を、 2019年に最も評価されたゲームを表彰するThe Game Awards 2019の中で発表。さらに、E3 2020の中でXbox Series Xの詳細を発表するものとみられています。なお、SIEはこれまでにPS5についていくつかの情報を明らかにしており、2019年5月21日(火)に開催したSony IR Day 2019(決算発表説明会)の中で、PlayStation 4 ProとPS5の性能を比較する様子を収めたムービーを公開。ソニーが次世代ゲーム機「PlayStation 5」の性能比較ムービーをイベントで公開、処理性能はPS4 Proの10倍か - GIGAZINEさらに、PS5では「最新のCPU・GPU」「SSD」「PlayStation 4との互換性」「レイトレーシング」「8K対応」「3Dオーディオ」などに対応することが明かされています。その他、正式名称は「プレイステーション 5」となること、発売予定時期は2020年末になること。そして、PS5専用コントローラーについて、「ハプティック技術による触覚フィードバック」と「アダプティブトリガー」を採用することも明かしています。ソニーの次世代ゲーム機「プレイステーション 5」は2020年末に発売決定、専用コントローラーの新機能も明らかに - GIGAZINEby AMJones7さらに、2020年1月初頭に開催されたCES 2020の中では、PS5のロゴが正式に発表されたばかりです。「プレイステーション5」のロゴデザインに対する海外の反応は? - GIGAZINE