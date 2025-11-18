ニューストップ > 恋愛ニュース > 元カノに振られた原因? デートにおける男性のダメな行動 9つ デート ダメ男・ダメ女 ダメ出し 恋愛コラム 女子コラム スゴレン 元カノに振られた原因? デートにおける男性のダメな行動 9つ 2025年11月18日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 独身女性500人に、デートにおける男性のダメな行動を教えてもらった 悪びれもせずに遅刻する、注文する品を決められない、相手の話を聞かない 店員に横柄な態度を取る、ヒールを履く女性に配慮しない、異様に嫉妬深い 記事を読む おすすめ記事 北海道猟友会の会長「クマ駆除から猟友会外してほしい」「一人も会員なくしたくない」…本音を吐露 2025年11月18日 6時55分 「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分 全国で大量発生中「庭の木の枝についた白いふわふわ」いったい何？「団地の壁にも」「放置せず駆除を」 2025年11月18日 7時25分 木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分