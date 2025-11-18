「元カノに振られた原因？」と邪推されるデートのダメ行動９パターンスゴレン

元カノに振られた原因? デートにおける男性のダメな行動 9つ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 独身女性500人に、デートにおける男性のダメな行動を教えてもらった
  • 悪びれもせずに遅刻する、注文する品を決められない、相手の話を聞かない
  • 店員に横柄な態度を取る、ヒールを履く女性に配慮しない、異様に嫉妬深い
記事を読む

