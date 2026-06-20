―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「唐揚げ弁当と付け合わせスパ」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.35「唐揚げ弁当と付け合わせスパ」埼玉のある工場が年に一度、主に地元の人たちを招いてお祭りをする。焼きそばや焼き鳥、かき氷の屋台が