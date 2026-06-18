「夜、部屋でくつろいでいるときにカサカサと不快な虫が現れた……」そんな最悪なシチュエーションを経験したことがある人もいるのではないでしょうか。実は、虫が侵入しやすい家と虫を寄せ付けない家には、「夜の習慣」に大きな違いがあります。多くの虫は夜行性であり、人間が眠りにつく静かな時間帯こそ活発に動き出すからです。つまり、夜の行動を少し変えるだけで、虫との遭遇率を劇的に下げることができます。今回は、虫を寄