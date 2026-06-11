元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが亡くなったことが11日、分かった。76歳。本人の公式SNSが発表した。ガッツさんの代名詞的セリフ「OK牧場」は、2004年に流行語大賞にノミネートされた。本人が多くの場面で使っていたことに加え、はなわが歌った「伝説の男〜ビバ・ガッツ〜」も、さらに広めるきかっけとなった。ガッツさんは公式サイトにも、その由来を記載していた。ガッツさん