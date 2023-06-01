【モデルプレス＝2026/06/02】5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終えた櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演。嵐としての活動を終了した先に目指す展望を語った。【写真】嵐ファン感動 話題の「news zero」の投稿◆櫻井翔、今後の目標は「嵐を目指す」“櫻井翔”としての今後の展望を尋ねられ「嵐でできることの可能性は本当に大きかったので、これから自分が何ができるかっていうの