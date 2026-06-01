【近代麻雀 2026年7月号】 6月1日 発売 価格：980円 竹書房は、雑誌「『近代麻雀』2026年7月号」を6月1日に発売する。価格は980円。 今号では、表紙と巻頭カラーグラビアに東雲うみさんが登場する。小冊子に最強戦を3連覇した桑田憲汰氏が明かす「無双の掟12個条」が付属するほか、DVD「麻雀最強戦2025～人気と実力の間～」が付属する。 また「老境博