表紙と巻頭カラーグラビアに東雲うみさんが登場。「近代麻雀」7月号が本日発売小冊子「無双の掟12個条」、DVD「麻雀最強戦2025～人気と実力の間～」が付属
竹書房は、雑誌「『近代麻雀』2026年7月号」を6月1日に発売する。価格は980円。
今号では、表紙と巻頭カラーグラビアに東雲うみさんが登場する。小冊子に最強戦を3連覇した桑田憲汰氏が明かす「無双の掟12個条」が付属するほか、DVD「麻雀最強戦2025～人気と実力の間～」が付属する。
また「老境博徒伝SOGA」（マンガ：三好智樹氏、瀬戸義明氏/協力：福本伸行氏）や天獅子悦也氏の「むこうぶち」、塚脇永久氏の「ピークアウト」（闘牌監修：渋川難波氏）が掲載。Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」では、契約満了の悲劇を乗り越え、再びMの舞台に舞い戻ったプロ雀士の東城りおさんを描く「追憶のM～東城りお編～」が掲載される。他にも、Mリーグ関連戦術記事や有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも収録される。【掲載情報（敬称略）】
・巻頭グラビア「東雲うみ」
「老境博徒伝SOGA」三好智樹・瀬戸義明 協力：福本伸行
「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波
［追憶のM～東城りお編～］しおざき忍×ZERO
［セトマイ］富士見倫 協力：瀬戸麻衣
［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純
「Mリーグほぼ毎日4コマ 出張版」藤島じゅん
［因幡はねるのハネマン麻雀］菅野航
［雀荘であった本当の話］村田らむ
［50のおっさんプロになる］マンガ：谷和也 原作：近藤卓児
［むこうぶち］天獅子悦也
「セトマイ」富士見倫 協力：瀬戸麻衣
「追憶のM～東城りお編～」しおざき忍×ZERO
・小冊子「無双の掟12個条」
・DVD
プロは人気か実力か？の3半荘
［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～A卓］
［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～B卓］
［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～決勝］
☆最強＆熱狂Mリーガー戦術
［Mのスケジュール～東城りお～］
［勝又先生の麻雀辛口進路指導］勝又健志
［攻める］佐々木寿人
［天才×英才のもっともっと喋れるもん］浅見真紀×茅森早香
［笑み咲きほこれ華ふぶき］黒沢咲
［俺の情緒が迷子です ］白鳥翔
［コバゴーのひとりごと］小林剛
［恐れ知らず］鈴木優
［Mリーグライフ］HIRO柴田＋蒼井ゆりか
［何も起こらなければいいのに］梶本琢程
☆記事
［NAGA何切る］川上レイ
［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己
［一緒に強くなろ］篠原冴美
［今さら聞けない麻雀界の常識］渡辺航平
［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太
［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり
［麻雀白書］しぬこ
［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃
［しみったれ］長村大
［雀愛の讃歌］湊銀貨
［勝負師］荒正義
［麻雀最強戦2026］桑田憲汰
［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる
［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子
［我れ悪党なり］桜井章一
［麻雀ジャーナル］
［近代麻雀編集長の本音］