【近代麻雀 2026年7月号】 6月1日 発売 価格：980円

竹書房は、雑誌「『近代麻雀』2026年7月号」を6月1日に発売する。価格は980円。

今号では、表紙と巻頭カラーグラビアに東雲うみさんが登場する。小冊子に最強戦を3連覇した桑田憲汰氏が明かす「無双の掟12個条」が付属するほか、DVD「麻雀最強戦2025～人気と実力の間～」が付属する。

また「老境博徒伝SOGA」（マンガ：三好智樹氏、瀬戸義明氏/協力：福本伸行氏）や天獅子悦也氏の「むこうぶち」、塚脇永久氏の「ピークアウト」（闘牌監修：渋川難波氏）が掲載。Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」では、契約満了の悲劇を乗り越え、再びMの舞台に舞い戻ったプロ雀士の東城りおさんを描く「追憶のM～東城りお編～」が掲載される。他にも、Mリーグ関連戦術記事や有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも収録される。

【掲載情報（敬称略）】

・巻頭グラビア「東雲うみ」

「老境博徒伝SOGA」三好智樹・瀬戸義明 協力：福本伸行

「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波

［追憶のM～東城りお編～］しおざき忍×ZERO

［セトマイ］富士見倫 協力：瀬戸麻衣

［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純

「Mリーグほぼ毎日4コマ 出張版」藤島じゅん

［因幡はねるのハネマン麻雀］菅野航

［雀荘であった本当の話］村田らむ

［50のおっさんプロになる］マンガ：谷和也 原作：近藤卓児

［むこうぶち］天獅子悦也

「セトマイ」富士見倫 協力：瀬戸麻衣

「追憶のM～東城りお編～」しおざき忍×ZERO

・小冊子「無双の掟12個条」

・DVD

プロは人気か実力か？の3半荘

［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～A卓］

［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～B卓］

［麻雀最強戦2025～人気と実力の間～決勝］

☆最強＆熱狂Mリーガー戦術

［Mのスケジュール～東城りお～］

［勝又先生の麻雀辛口進路指導］勝又健志

［攻める］佐々木寿人

［天才×英才のもっともっと喋れるもん］浅見真紀×茅森早香

［笑み咲きほこれ華ふぶき］黒沢咲

［俺の情緒が迷子です ］白鳥翔

［コバゴーのひとりごと］小林剛

［恐れ知らず］鈴木優

［Mリーグライフ］HIRO柴田＋蒼井ゆりか

［何も起こらなければいいのに］梶本琢程

☆記事

［NAGA何切る］川上レイ

［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己

［一緒に強くなろ］篠原冴美

［今さら聞けない麻雀界の常識］渡辺航平

［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太

［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり

［麻雀白書］しぬこ

［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃

［しみったれ］長村大

［雀愛の讃歌］湊銀貨

［勝負師］荒正義

［麻雀最強戦2026］桑田憲汰

［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる

［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子

［我れ悪党なり］桜井章一

［麻雀ジャーナル］

［近代麻雀編集長の本音］

掲載マンガ（一部）

「老境博徒伝SOGA」（マンガ：三好智樹氏、瀬戸義明氏/協力：福本伸行氏）

「ピークアウト」塚脇永久氏×渋川難波氏

「追憶のM～東城りお編～」しおざき忍氏×ZERO氏

「セトマイ」富士見倫氏 協力：瀬戸麻衣氏

「むこうぶち」天獅子悦也氏