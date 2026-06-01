気象庁は5月29日から「線状降水帯の直前予測」の速報を始めました。線状降水帯の発生が予測される2～3時間前を目標に「もうすぐ豪雨になるかもしれません。身の安全を図ってください」と警戒を伝える情報です。過去の線状降水帯発生時のデータ分析を行い、気象解析の解像度を上げ(詳細にした)、発表が可能になったとしています。ポイントは「2～3時間前」です。この時間を、命を守るためにどう使えばいいのかを