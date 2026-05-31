◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックスー中日(31日、京セラドーム)中日の郄橋宏斗投手が4回途中で降板となりました。初回、安打と四球でピンチを招き、紅林弘太郎選手に先制タイムリーを献上。さらに西川龍馬選手に2者連続タイムリーを浴び、いきなり2失点を喫します。直後の攻撃では、打線が反撃。下位打線の4連打や村松開人選手の犠牲フライなど、一挙4得点。さらに4回にも田中幹也選手の犠牲フライで5点目を奪います。援護を