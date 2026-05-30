2026年4月、大阪・心斎橋に新たなランドマーク「クオーツ心斎橋」がオープン。地下鉄「心斎橋」駅直結の複合施設で、オフィス、ホテルのほか、地下2階〜地上6階はショッピングが楽しめる商業施設として話題の新スポットです。 ▲マムート 心斎橋／住所：大阪府大阪市中央区南船場３丁目１２−１４ クオーツ心斎橋 4F人気ブランドが集結するなか、スイス発のアウトドアブランド「MAMMUT（マムート）」も出店。大阪では2店舗目となる