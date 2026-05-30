7人組グループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さん（26）が右膝に違和感を感じたため、30日の香川公演を着席状態でパフォーマンスすることが公式SNSで発表されました。グループの公式Xは「櫻井優衣ですが、右膝に違和感を感じていたため医療機関を受診いたしました。診察の結果、医師より激しい運動やパフォーマンスは控えるよう指導を受け、現在まで調整を行ってまいりましたが本日の公演は着席でのパフォーマンスとさせていただきます