アニメ『名探偵プリキュア！』と、アニメ『名探偵コナン』がコラボ。あす5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、6月6日放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーがそれぞれ登場する。放送を前に、江戸川コナン役の高山みなみとキュアアンサー／明智あんな役の千賀光莉からコメントが到着。さらに『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア！』のコラボPVが公開された。【動画】『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア