◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神4-3ロッテ(30日、ZOZOマリン)阪神は敵地でロッテとの激戦を制し、連勝しました。試合後のお立ち台には、8回途中に2番手でリリーフ登板した岩崎優投手が登場しました。佐藤輝明選手、森下翔太選手のホームランでロッテを引き離しますが、徐々に点差を詰められ4-3と1点差に迫られます。そんな8回、西川史礁選手にソロホームランを放たれると、山口航輝選手の打球をショートの熊谷敬宥選手がエラー。1死1