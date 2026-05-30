歌手の天童よしみが３０日、都内のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿店」で１日店長を務め、来店客と本気のシール交換を行った。シール愛が強く、シール歴は約２６年。「ずっと昔からシールが大好きで、シール交換もやってみたいなと思っていた」と笑顔で、「買い物に行く時に必ずシールを求めて、ブックを買って、おうちにかえって、一生懸命貼って、それを眺める。『すごいきれい、かわいい』と繰り返していた。そしたら気分