アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が右膝の違和感を感じ、30日の公演は着席でパフォーマンスすることがグループの公式Xで発表された。【写真】表情が良すぎる…ナイトプールを満喫した櫻井優衣グループの投稿では「櫻井優衣ですが、右膝に違和感を感じていたため医療機関を受診いたしました。診察の結果、医師より激しい運動やパフォーマンスは控えるよう指導を受け、現在まで調整を行ってまいりましたが本日の公演は