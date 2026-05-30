タレントのｐｅｃｏが３０日、大阪市内で行われたイベント「ときめき♡グアムフェスタ」に登場し、スペシャルトークショーを行った。ｐｅｃｏは、子どもの頃から何度もグアムを訪れ、昨年からグアム政府観光局「ＧＯＧＯ！ＧＵＡＭハファデイキャンペーン」大使を務める。「田舎で遊ぶところがあるのかなって思われるけど、そこがいい。リラックスした気分になれる。ありのままの自分で過ごせるし、自然体でいられる」