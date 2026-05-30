――――――――――――――――――― 6月 1日 (月) ―― ◆国内経済 ★1-3月期法人企業統計調査 (8:50) ・5月新車販売 (14:00) ・5月軽自動車販売 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ・インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ニュージーランド市場休場 ・中国5月Rating