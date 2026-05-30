――――――――――――――――――― 6月 1日 (月) ――

◆国内経済

★1-3月期法人企業統計調査 (8:50)

・5月新車販売 (14:00)

・5月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ニュージーランド市場休場

・中国5月RatingDog製造業PMI (10:45)

・ドイツ5月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏5月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏4月マネーサプライM3 (17:00)

・ユーロ圏4月失業率 (18:00)

・米国5月製造業PMI[確報値] (22:45) )

★米国5月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国4月建設支出 (23:00)

・エチオピア総選挙

【海外決算】

[米]ヒューレット・パッカード・エンタープライズ

◆新規上場、市場変更 など

★前澤ホールディングス <575A> ：東証Ｐ上場 (テクニカル上場)

〇イノベーション <3970> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇ビーアールホールディングス <1726> [東証Ｐ]：上場廃止

〇アクアライン <6173> [東証Ｇ]：上場廃止

〇豊田自動織機 <6201> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月 2日 (火) ――

◆国内経済

・5月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が5月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア市場休場

・ユーロ圏5月消費者物価指数 (18:00)

・米国4月JOLTS求人件数 (23:00)

・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (23:00)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・アジア最大級のIT見本市｢COMPUTEX 2026｣ (台湾、～5日)

【海外決算】

[米]パロ・アルト・ネットワークス 、ダラー・ジェネラル



――――――――――――――――――― 6月 3日 (水) ――

◆国内経済

★植田和男日銀総裁がきさらぎ会で講演 (17:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国、タイ市場休場

・中国5月RatingDogサービス業PMI (10:45)

・ドイツ5月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏5月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏4月生産者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月ADP雇用統計 (21:15)

・米国5月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国5月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国4月製造業新規受注 (23:00)

・米国4月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (4日3:00)

・韓国統一地方選挙

・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム (～6日)

【海外決算】

[米]ブロードコム 、クラウドストライク・ホールディングス /[欧]メドトロニック



――――――――――――――――――― 6月 4日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月輸入車販売 (10:30)

・5月車名別新車販売 (11:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ブラジル、ポーランド市場休場

・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (17:00)

・ユーロ圏4月小売売上高 (18:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国1-3月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (21:30)

・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (5日0:40)

【海外決算】

[加]ルルレモン・アスレティカ

◆新規上場、市場変更 など

〇丸運 <9067> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月 5日 (金) ――

◆国内経済

★4月全世帯家計調査 (8:30)

・4月毎月勤労統計 (8:30)

★4月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏1-3月期GDP[確報値] (18:00)

・インド1-3月期GDP (19:30)

★米国5月雇用統計 (21:30)

・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (6日3:00)

・米国4月消費者信用残高 (6日4:00)

・インド中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

〇清和中央ホールディングス <7531> [東証Ｓ・札証]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 6月 6日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 6月 7日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・OPECプラス閣僚級会合

・アルメニア議会選挙



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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