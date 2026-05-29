◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）オリックスが中日に逆転負けし、交流戦ホーム５連勝を逃した。同点の７回、３番手・寺西が崩れた。安打と四球で２死満塁のピンチを招くと、４番・細川に決勝の左前２点打を献上。７試合連続無失点中だった「７回の男」が、無念の途中降板となった。８回は４番手・阿部が２点を失った。先発・ジェリーは５回２／３を６安打１失点、９奪三振