女優でタレントの菊地姫奈（21）が、昨年3月に発売した20歳記念サード写真集「memory」（講談社）が3刷重版となったことが29日、明らかになり、記念とした未公開カットも公開された。累計8万部を突破しており、発売元の講談社によると、発売から1年以上が経過しているグラビア写真集の重版が決まるのは珍しいといい、菊地の根強い人気をうかがわせる結果に。クラビアアイドルの作品としては異例の大ヒットとなっている。菊地はグラ