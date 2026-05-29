女優でタレントの菊地姫奈（21）が、昨年3月に発売した20歳記念サード写真集「memory」（講談社）が3刷重版となったことが29日、明らかになり、記念とした未公開カットも公開された。

累計8万部を突破しており、発売元の講談社によると、発売から1年以上が経過しているグラビア写真集の重版が決まるのは珍しいといい、菊地の根強い人気をうかがわせる結果に。クラビアアイドルの作品としては異例の大ヒットとなっている。

菊地はグラビア表紙を飾った雑誌が軒並み完売するなど“令和の完売クイーン”と呼ばれて注目を集める逸材。節目の今作は自身の希望もあり、24年11月にオーストラリアのブリスベンやゴールドコースト、そして地元茨城県で撮影を敢行し、Tバック姿やシャンパンを用いた撮影など大人への階段を上っていくようなショットにも多く挑戦した。

初版3万部スタートから発売即重版を達成するなど好調なセールスを維持。AmazonやDMMのレビューでは「グラビアアイドル写真集有史でNo．1の作品」「日本国民全員マストバイ」「期待を大幅に上回る最高傑作」などといった賛辞が並んでいた。電子版も好調で、昨年3月には主要電子書店で売上1位を記録。グラビア業界トップランナーの人気と貫禄で記録を伸ばしている。