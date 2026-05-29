6月は雨天も多く、おうち時間が増えるタイミング。そんな時に、アマプラで観たい作品5選をご紹介!Prime Videoは29日、6月から配信が開始される作品を発表。実写邦画歴代1位の『国宝』や、『VIVANT』など名作・人気ドラマ100作品が配信開始となる。今、観るべき作品とは...?○『国宝』(C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025 映画「国宝」製作委員会あらすじ後に国の宝となる男は、任侠の一門に生まれた。この世ならざる美しい顔をもつ