制作側と衝突し、主演ドラマ『モブランド』を解雇された報じられたトム・ハーディ。実際に問題はあったものの、双方に問題があるといい、シリーズ復帰に向けて話し合いが行われていることが明らかになった。【写真】ヘレン・ミレン、トム・ハーディに「今もこれからも大好き」とメッセージVarietyによると、「トムは解雇されていないし、シーズン3の扉が閉ざされたわけでもない」と制作関係者がコメント。ハーディと製作総指揮