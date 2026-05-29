【モデルプレス＝2026/05/29】タレントの鈴木奈々が5月28日、自身のInstagramを更新。現在の体重を公開し、反響を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「最近痩せたーって言われる」154センチ51キロの美ボディ披露◆鈴木奈々、胸元ざっくり美ボディ披露鈴木は「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした 52キロだったから1キロ減ってた」「＃154センチ」「＃51キロ」とつづり、写真を投稿。キッチンでポー