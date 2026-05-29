鈴木奈々「最近痩せたーって言われるから」52キロから変化した体重明かす 胸元ざっくり美ボディ披露も「健康的」「理想」
【モデルプレス＝2026/05/29】タレントの鈴木奈々が5月28日、自身のInstagramを更新。現在の体重を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルタレント「最近痩せたーって言われる」154センチ51キロの美ボディ披露
鈴木は「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした 52キロだったから1キロ減ってた」「＃154センチ」「＃51キロ」とつづり、写真を投稿。キッチンでポーズを取る鈴木は、薄いパープルのカーディガンにグレーのショートパンツを合わせ、ざっくりと開いた胸元とスラリと伸びた足が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「良い女度が上がってる」「薄紫のカーディガン似合ってる」「可愛すぎる」「スタイル良い」「ヘルシーで憧れる」「健康的」「理想」などとコメントが寄せられている。
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【写真】37歳元ギャルタレント「最近痩せたーって言われる」154センチ51キロの美ボディ披露
◆鈴木奈々、胸元ざっくり美ボディ披露
鈴木は「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした 52キロだったから1キロ減ってた」「＃154センチ」「＃51キロ」とつづり、写真を投稿。キッチンでポーズを取る鈴木は、薄いパープルのカーディガンにグレーのショートパンツを合わせ、ざっくりと開いた胸元とスラリと伸びた足が際立つスタイルとなっている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿には「良い女度が上がってる」「薄紫のカーディガン似合ってる」「可愛すぎる」「スタイル良い」「ヘルシーで憧れる」「健康的」「理想」などとコメントが寄せられている。
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