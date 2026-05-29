【モデルプレス＝2026/05/29】タレントの青木さやかが5月28日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との外食を公開し、話題となっている。【写真】53歳タレント「親近感わく」16歳娘とのファミレスショット◆青木さやか、16歳の娘とファミレス外食の様子公開青木は「娘とロイヤルホスト」とつづり、ファミリーレストランでの写真を投稿。黒縁のメガネでグレーと白のストライプの服を合わせた青木は頬杖をつき、娘は紫のト