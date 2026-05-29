青木さやか（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/29】タレントの青木さやかが5月28日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との外食を公開し、話題となっている。

【写真】53歳タレント「親近感わく」16歳娘とのファミレスショット

◆青木さやか、16歳の娘とファミレス外食の様子公開


青木は「娘とロイヤルホスト」とつづり、ファミリーレストランでの写真を投稿。黒縁のメガネでグレーと白のストライプの服を合わせた青木は頬杖をつき、娘は紫のトップスにお団子ヘアで窓の外を眺めた後ろ姿で、家族ののんびりとした時間の様子を公開している。

◆青木さやかの投稿に反響


この投稿には「娘さんとの素敵な時間ですね」「親子の会話が聞こえてきそう」「ほっこりする日常の風景」「娘さんの成長を感じますね」「ファミレス行くの意外」「こういうのんびりした時間、大切ですよね」「親近感わく」などと反響が寄せられている。

青木は2007年に3歳年下のダンサーとの結婚を発表し、その後2010年3月に長女を出産。2012年に離婚を発表した。（modelpress編集部）

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