【モデルプレス＝2026/05/29】元日向坂46で女優の佐々木美玲が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳元日向坂「水入りシールGETした」2冊目のキラキラシール帳◆佐々木美玲、シール帳「2冊目デビュー」佐々木は「2冊目デビューしました」「最近のモチベです。水入りシールGETした」とつづり、水が入ったシールが貼られたラメのシール帳を投稿。キラキラとしたシール