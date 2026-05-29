佐々木美玲（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/29】元日向坂46で女優の佐々木美玲が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開し、反響が寄せられている。

【写真】26歳元日向坂「水入りシールGETした」2冊目のキラキラシール帳

◆佐々木美玲、シール帳「2冊目デビュー」


佐々木は「2冊目デビューしました」「最近のモチベです。水入りシールGETした」とつづり、水が入ったシールが貼られたラメのシール帳を投稿。キラキラとしたシールとシール帳のショットを披露した。

また「そして先日スタイリストさんとメイクさんからもシール頂いて。それシール帳に貼るのすっごく楽しみ」とも記している。

◆佐々木美玲の投稿に反響


この投稿にファンからは「モチベが可愛すぎる」「意外な一面」「ほっこりする趣味ですね」「可愛いが詰まってる」「キラキラ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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